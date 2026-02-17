ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 20 و32 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.95 جنيه للشراء، و47.05 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.97 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.