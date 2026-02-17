إعلان

أمطار خفيفة على السويس وانتظام حركة الملاحة البحرية -فيديو وصور

كتب : حسام الدين أحمد

04:15 م 17/02/2026 تعديل في 04:28 م
    أمطار خفيفة في السويس
    اثار الأمطار
    اثار الأمطار بشوارع السويس
    سماء ملبدة بالغيوم

السويس -حسام الدين أحمد:

سقطت أمطار خفيفة على أماكن متفرقة بمحافظة السويس، وساد طقس شتوي دون التأثير على الحركة المرورية بالشوارع والطرق الرئيسية.

وتعرضت المناطق الساحلية والطرق الصحراوية خاصة طريقي "السويس - القاهرة"، و"السويس- السخنة" لأمطار خفيفة، خففت من تأثير الرمال المثارة بسبب نشاط الرياح.

ولم تتأثر حركة الملاحة بموانئ بورتوفيق والادبية والسخنة والزيتات بحالة الطقس، إذ لم تؤثر الأمطار على مستوى الرؤية الأفقية التي تجاوزت مستوى 4000 متر، وسرعة الرياح تراوحت بين 14 إلى 16 عقدة واتجاهها شمالية غربية، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

وأعلنت محافظة السويس، رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، وجرى توزيع سيارات كسح المياه بالضواحي السكنية، للتعامل أولا بأول مع أي تجمعات للمياه بالشوراع، إلى جانب التنسيق مع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والجهات المعنية بالتدخل بسرعة في حالة حدوث أي طوارئ.

أمطار خفيفة على السويس انتظام حركة الملاحة البحرية محافظة السويس

