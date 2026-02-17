رسميًا.. الأهلي يواجه الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

مدينة أمريكية تهدد بعدم استضافة مباريات كأس العالم 2026.. ما القصة؟

أسدل الستار بشكل رسمي عن منافس الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد سحب مراسم القرعة ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 13 و14 من شهر مارس المُقبل، بينما تُقام مواجهات الإياب في يومي 20 و21 من الشهر ذاته.

