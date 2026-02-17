مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

رسميًا.. الأهلي يواجه الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

02:18 م 17/02/2026 تعديل في 02:18 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (14) (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير الأهلي (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (11) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسدل الستار بشكل رسمي عن منافس الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد سحب مراسم القرعة ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 13 و14 من شهر مارس المُقبل، بينما تُقام مواجهات الإياب في يومي 20 و21 من الشهر ذاته.

إقرأ أيضًا:

عاجل.. الزمالك يصطدم بـ وأوتوهو الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية

المصري البورسعيدي يواجه شباب بلوزداد الجزائري بربع نهائي الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا قرعة دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي الأهلي والترجي التونسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
أخبار وتقارير

حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
هلال رمضان.. مركز الفلك يحدد مواعيد غروب القمر والشمس في عدة دول
أخبار وتقارير

هلال رمضان.. مركز الفلك يحدد مواعيد غروب القمر والشمس في عدة دول
حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
أخبار المحافظات

حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
زووم

عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
أخبار المحافظات

حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات