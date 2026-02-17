كتب- أحمد السعداوي:

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن التعديلات المطروحة على قانون سجل المستوردين تمثل أهمية كبيرة، موجهةً الشكر إلى الحكومة على جهودها في إعداد تلك التعديلات في هذا التوقيت.



جاء ذلك خلال كلمة مصطفى بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون سجل المستوردين.



وأشارت سحر طلعت مصطفى إلى نقطة مهمة تربط بين تلك التعديلات وملف حيوي؛ وهو ملف السياحة، داعيةً إلى أهمية الاستفادة من التعديلات في قطاع السياحة، لا سيما أن قطاع السياحة يعتمد بشكل كبير على استيراد مستلزمات التشغيل الفندقي والسياحي، وكثير من المستثمرين بالقطاع يعانون تعقيدات القيد أو التجديد في سجل المستوردين.



وأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب: أتمنى أن تشمل اللائحة التنفيذية للقانون نصوصًا أو إرشادات واضحة تيسِّر إجراءات قيد الشركات السياحية والفندقية في سجل المستوردين؛ نظرًا لأن أي تعطيل جمركي أو إداري قد يؤدي إلى تعطيل موسم سياحي كامل.



واختتمت عضو مجلس النواب بموافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.