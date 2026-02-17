لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. كأس مصر

رسالة جديدة من إمام عاشور لوالدته عقب تعرضها لوعكة صحية (صورة)

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال16 ببطولة كأس مصر.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد وعمر جابر

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد شحاتة، محمد السيد وأحمد حمدي

خط الهجوم : خوان بيزيرا وسيف الجزيري

وفي المقابل دخل سيراميكا كليوباترا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، جاستس آرثر وأحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد بلحاج، صديق إيجولا، إسلام عيسى وعمرو قلاوة

خط الهجوم: فخري لاكاي

أبرز أحداث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا: