إعلان

15 غرزة وارتجاج بالمخ.. ماذا حدث داخل غرفة الأشعة في مستشفى ديروط؟

كتب : محمود عجمي

04:12 م 17/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ‪احد المصابين بالمستشفى
  • عرض 3 صورة
    ‪فني أشعة بمستشفى ديروط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يُظهر تعرّض فني أشعة بمستشفى ديروط المركزي لإصابات في الرأس واليد، إثر اعتداء عليه بسلاح أبيض "مطواة" من أحد المترددين على المستشفى، والذي ادّعى أنه يعمل "مستشارًا بهيئة قضايا الدولة".

وتلقت الأجهزة الأمنية في أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة داخل المستشفى بين المواطن "عصام.ع" وفني الأشعة "عمر.خ"، استخدم خلالها المتهم سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابة الفني وجرحَه في الرأس واليد، وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه بواسطة شرطة ديروط.

وأسفر الاعتداء عن إصابة عمرو خ.ع (24 عامًا)، فني أشعة من قرية مسارة، بجرح قطعي غائر في الرأس استدعى إجراء 15 غرزة، فضلًا عن اشتباه بحدوث ارتجاج في المخ.

كما أصيب أحمد ص.أ (36 عامًا)، فني أشعة من قرية ديروط الشريف، بقطع في أوتار اليد نتيجة جرح قطعي استلزم تدخلًا جراحيًا و10 غرز، أثناء محاولته حماية زميله، فيما تعرض كريم م.م (25 عامًا)، فني أشعة، لكدمات متفرقة جراء الاعتداء.

وقال أحد فنيي الأشعة بالمستشفى، إن بداية الواقعة كانت عندما حضر المتهم إلى قسم الأشعة مطالبًا بإجراء فحص عاجل لابنته، متجاوزًا الدور وقائمة الانتظار، مدعيًا امتلاكه صفة مستشار، قائلاً: "أنا مستشار وهعمل الأشعة دلوقتي".

وأضاف أحد العاملين أن فريق القسم حاول تهدئة المتهم وإبلاغه بوجود حالة طارئة داخل غرفة الأشعة، إلا أنه رفض الامتثال، وتصاعدت وتيرة غضبه عندما مُنع من اقتحام الغرفة، ليُخرج سلاحًا أبيض من جيبه ويبدأ في الاعتداء على العاملين بشكل عشوائي.

وأكد العاملون أن ابنة المتهم كانت قد أجرت بالفعل الفحوصات اللازمة، وتم تسجيل بياناتها في السجلات الرسمية وفق الإجراءات المتّبعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتداء مواطن على فنيي الأشعة نيي الأشعة بمستشفى ديروط اعتداء بسلاح على فنيي أشعة بمستشفى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خريطة مسلسلات رمضان 2026.. القنوات الناقلة وأبرز النجوم
دراما و تليفزيون

خريطة مسلسلات رمضان 2026.. القنوات الناقلة وأبرز النجوم
بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. كأس مصر
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. كأس مصر
رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
جنة الصائم

رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
رسميًا.. 7 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

رسميًا.. 7 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات