أسيوط - محمود عجمي:

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يُظهر تعرّض فني أشعة بمستشفى ديروط المركزي لإصابات في الرأس واليد، إثر اعتداء عليه بسلاح أبيض "مطواة" من أحد المترددين على المستشفى، والذي ادّعى أنه يعمل "مستشارًا بهيئة قضايا الدولة".

وتلقت الأجهزة الأمنية في أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة داخل المستشفى بين المواطن "عصام.ع" وفني الأشعة "عمر.خ"، استخدم خلالها المتهم سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابة الفني وجرحَه في الرأس واليد، وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه بواسطة شرطة ديروط.

وأسفر الاعتداء عن إصابة عمرو خ.ع (24 عامًا)، فني أشعة من قرية مسارة، بجرح قطعي غائر في الرأس استدعى إجراء 15 غرزة، فضلًا عن اشتباه بحدوث ارتجاج في المخ.

كما أصيب أحمد ص.أ (36 عامًا)، فني أشعة من قرية ديروط الشريف، بقطع في أوتار اليد نتيجة جرح قطعي استلزم تدخلًا جراحيًا و10 غرز، أثناء محاولته حماية زميله، فيما تعرض كريم م.م (25 عامًا)، فني أشعة، لكدمات متفرقة جراء الاعتداء.

وقال أحد فنيي الأشعة بالمستشفى، إن بداية الواقعة كانت عندما حضر المتهم إلى قسم الأشعة مطالبًا بإجراء فحص عاجل لابنته، متجاوزًا الدور وقائمة الانتظار، مدعيًا امتلاكه صفة مستشار، قائلاً: "أنا مستشار وهعمل الأشعة دلوقتي".

وأضاف أحد العاملين أن فريق القسم حاول تهدئة المتهم وإبلاغه بوجود حالة طارئة داخل غرفة الأشعة، إلا أنه رفض الامتثال، وتصاعدت وتيرة غضبه عندما مُنع من اقتحام الغرفة، ليُخرج سلاحًا أبيض من جيبه ويبدأ في الاعتداء على العاملين بشكل عشوائي.

وأكد العاملون أن ابنة المتهم كانت قد أجرت بالفعل الفحوصات اللازمة، وتم تسجيل بياناتها في السجلات الرسمية وفق الإجراءات المتّبعة.