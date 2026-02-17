تأسس 2014.. 7 معلومات عن فريق أوتوهو منافس الزمالك بالكونفدرالية

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواجهة منتظرة بين الزمالك وفريق أوتوهو الكونغولي.

ويُعد أوتوهو أحد الأندية الصاعدة بقوة في الكرة الكونغولية، ووجهًا حديث العهد نسبيًا على الساحة القارية، لكنه نجح في فرض اسمه خلال سنوات قليلة.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن فريق أوتوهو الكونغولي كالتالي:

فريق كرة قدم كونغولي محترف يتخذ من مدينة أويو مقرًا له.

تأسس عام 2014.

تُوج بلقب الدوري الكونغولي 6 مرات.

شارك 5 مرات في الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعد المشاركة الحالية هي الرابعة له في بطولة الكونفدرالية، والأولى التي ينجح خلالها في عبور دور المجموعات.

يخوض مبارياته الأفريقية هذا الموسم على ملعب ألفونس ماسيمبا ديبات في برازافيل.

حقق إنجازًا لافتًا بالصعود إلى الدرجة الأولى خلال 3 مواسم فقط، إذ بدأ من الدرجة الثالثة عام 2015، ثم صعد إلى الثانية، قبل أن يبلغ الدرجة الأولى في 2016.