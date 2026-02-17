كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني جملة وتفصيلاً صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الخارجية المناوئة، والمتضمن الزعم بوفاة سيدة سودانية تُدعى "زينب" أثناء مواجهات أمنية بالقاهرة.

مصدر أمني ينفي شائعة وفاة سيدة سودانية

وأكد المصدر أنه لم يتم رصد أي مواجهات أمنية بالقاهرة، أو وفاة أي سيدة سودانية تحمل الاسم المذكور، مشيرًا إلى أن هذا يأتي ضمن حملة ممنهجة تشنها جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق المروّجة لادعاءاتها، في إطار محاولاتها اليائسة للإساءة إلى العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة.

وأضاف المصدر أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه مروجي تلك الادعاءات.



