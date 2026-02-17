مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة المصري وشباب بلوزداد الجزائري في ربع نهائي الكونفيدرالية

كتب : محمد الميموني

02:40 م 17/02/2026

المصري البورسعيدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية، عن منافس النادي المصري البورسعيدي في الدور المقبل.

وأوقعت القرعة النادي المصري مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري، لتكون المباراة الأولي في قرعة ربع النهائي.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد

من المقرر أن مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية ستقام احد ايام 13، 14، 15 مارس.

بينما تقام مباراة الإياب أحد أيام 20 ، 21، 22 من شهر مارس 2026.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الراعي الرسمي للبطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الكونفدرالية المصري البورسعيدي شباب بلوزداد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
MBC تكشف موعد عرض برومو "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

MBC تكشف موعد عرض برومو "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026
رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
جنة الصائم

رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
الفخ الروسي 2.. رحلة عرابة التجنيد في القاهرة
حكايات الناس

الفخ الروسي 2.. رحلة عرابة التجنيد في القاهرة
استطلاع رأي: السوريون أكثر إقبالًا على التطبيع مع إسرائيل من اللبنانيين
شئون عربية و دولية

استطلاع رأي: السوريون أكثر إقبالًا على التطبيع مع إسرائيل من اللبنانيين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات