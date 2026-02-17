موعد مباراة المصري وشباب بلوزداد الجزائري في ربع نهائي الكونفيدرالية

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية، عن منافس النادي المصري البورسعيدي في الدور المقبل.

وأوقعت القرعة النادي المصري مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري، لتكون المباراة الأولي في قرعة ربع النهائي.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد

من المقرر أن مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية ستقام احد ايام 13، 14، 15 مارس.

بينما تقام مباراة الإياب أحد أيام 20 ، 21، 22 من شهر مارس 2026.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الراعي الرسمي للبطولة.