المصري البورسعيدي يواجه شباب بلوزداد الجزائري بربع نهائي الكونفدرالية

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية، عن منافس النادي المصري البورسعيدي في الدور المقبل.

وأوقعت القرعة النادي المصري مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري، لتكون المباراة الأولي في قرعة ربع النهائي.

جدير بالذكر أن مباريات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية تقام يوم 15 من شهر مارس المقبل، بينما مباريات الإياب تقام يوم 22 من الشهر نفسه.

