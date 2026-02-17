مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

المصري البورسعيدي يواجه شباب بلوزداد الجزائري بربع نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد عبد الهادي

01:25 م 17/02/2026 تعديل في 01:25 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (1)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (5)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (7)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (8)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (9)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (4)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (3)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية، عن منافس النادي المصري البورسعيدي في الدور المقبل.

وأوقعت القرعة النادي المصري مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري، لتكون المباراة الأولي في قرعة ربع النهائي.

جدير بالذكر أن مباريات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية تقام يوم 15 من شهر مارس المقبل، بينما مباريات الإياب تقام يوم 22 من الشهر نفسه.

إقرأ أيضًا:
أول رد فعل من اللاعب.. نقل والدة إمام عاشور إلى المستشفى

"أرجو الدعاء".. وفاة والدة محمود فتح الله نجم الزمالك السابق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المصري البورسعيدي كأس الكونفدرالية قرعة كأس الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
زووم

عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
أخبار المحافظات

حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
جنة الصائم

دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
أخبار وتقارير

حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات