كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

02:41 م 17/02/2026
تحدد اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي منافس النادي الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد سحب مراسم القرعة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي أحد أيام 13 و14 من شهر مارس المُقبل، بينما تُقام مواجهة الإياب في يومي 20 و21 من الشهر ذاته.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد الترجي التونسي

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

الهلال السوداني ضد نهضة بركان

الملعب المالي ضد صنداونز الجنوب أفريقي

الأهلي موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

