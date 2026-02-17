موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تحدد اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي منافس النادي الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد سحب مراسم القرعة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي أحد أيام 13 و14 من شهر مارس المُقبل، بينما تُقام مواجهة الإياب في يومي 20 و21 من الشهر ذاته.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد الترجي التونسي

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

الهلال السوداني ضد نهضة بركان

الملعب المالي ضد صنداونز الجنوب أفريقي

