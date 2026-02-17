إعلان

بعد إضراب استمر ليومين.. استئناف تشغيل المطار الرئيسي في كينيا

كتب : مصراوي

04:09 م 17/02/2026

استئناف تشغيل المطار الرئيسي في كينيا

(أ ب)

يُستأنف تشغيل المطار الرئيسي في كينيا وتعود عملياته إلى طبيعتها، بعد أن ألغى العمال، اليوم الثلاثاء، إضرابًا استمر يومين عقب التوصل إلى اتفاق مع وزارة النقل.

وتعرضت عمليات التشغيل في مطار جومو كينياتا الدولي بالعاصمة نيروبي لحالة من الشلل أمس الاثنين، مع تأخير في مواعيد الرحلات الجوية وصل إلى ست ساعات، حيث دعت شركات الطيران المسافرين إلى إعادة حجز سفرهم.

وقالت هيئة الطيران المدني الكينية في بيان إن العمليات ستستأنف فورًا بعد التوصل إلى اتفاق للعودة إلى العمل مع النقابة العمالية اليوم الثلاثاء، وكانت النقابة تطالب بظروف عمل وأجور ومزايا أفضل، وعُقدت مناقشات حول كيفية تلبية مطالبها اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن المطار هو مركز رئيسي للسفر الإقليمي والدولي، وكرر وزير النقل الكيني ديفيس تشيرشير التزام الحكومة بضمان الحفاظ على استقرار قطاع الطيران.

وقالت الخطوط الجوية الكينية، في بيان، إنها في طور تطبيع الجدول الزمني وأن "العمليات الطبيعية ستستأنف خلال الـ 24 ساعة القادمة".

إضراب كينيا مطار كينيا مطار جومو كينياتا

