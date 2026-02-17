مباريات الأمس
"كلاسيكو".. عماد متعب يتحدث عن مواجهة الأهلي والترجي بدوري الأبطال

كتب : محمد عبد الهادي

04:24 م 17/02/2026 تعديل في 04:44 م
تحدث عماد متعب نجم منتخب مصر والأهلي السابق، عن منافس الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب وقوعه مع الترجي التونسي.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم الثلاثاء، عن وقوع النادي الأهلي مع الترجي التونسي.

وقال متعب الذي شارك في سحب مراسم القرعة في تصريحات تلفزيونية عقب إجراء القرعة: "صدام الأهلي والترجي هو لقاء كلاسيكو، وستكون مواجهة صعبة".

وتابع: "الأهلي يحب اللعب أمام الترجي، أو المدرسة المغربية والتونسية بالتحديد".

وأضاف متعب: "الترجي التونسي يمتلك فريقًا كبيرًا ولن تكون مواجهة سهلة".

الأهلي عماد متعب الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

