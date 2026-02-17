"كلاسيكو".. عماد متعب يتحدث عن مواجهة الأهلي والترجي بدوري الأبطال

رسميًا.. الأهلي يواجه الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تحدث عماد متعب نجم منتخب مصر والأهلي السابق، عن منافس الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب وقوعه مع الترجي التونسي.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم الثلاثاء، عن وقوع النادي الأهلي مع الترجي التونسي.

وقال متعب الذي شارك في سحب مراسم القرعة في تصريحات تلفزيونية عقب إجراء القرعة: "صدام الأهلي والترجي هو لقاء كلاسيكو، وستكون مواجهة صعبة".

وتابع: "الأهلي يحب اللعب أمام الترجي، أو المدرسة المغربية والتونسية بالتحديد".

وأضاف متعب: "الترجي التونسي يمتلك فريقًا كبيرًا ولن تكون مواجهة سهلة".

