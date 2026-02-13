مباريات الأمس
بعد تتويجها ببطولة ويندي.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن نور الشربيني

كتب : محمد عبد الهادي

01:25 ص 13/02/2026
  عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني

توجت نور الشربيني، بطلة الإسكواش المصرية، بلقب بطولة ويندي سيتي التي أقيمت في مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 5 إلى 12 فبراير الجاري.

وتُعد الشربيني واحدة من أبرز نجمات الرياضة المصرية في لعبة الإسكواش، حيث تحتل حاليًا المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبات.

أبرز المعلومات عن نور الشربيني:

تبلغ من العمر 31 عامًا، إذ وُلدت في نوفمبر 1995.

تمثل نادي سبورتنج.

تحتل المركز الخامس في التصنيف العالمي للاسكواش.

أول لاعبة مصرية تتوج ببطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش تحت 13 عامًا.

تزوجت في 13 يوليو 2024.

زوجها عمرو الحلو بطل رياضي سابق.

والدة عمرو الحلو تعمل طبيبة.

زوجها لاعب كرة يد سابق في نادي سبورتنج السكندري، ويعمل طبيب أسنان.

شقيقها عمر الشربيني يشغل منصب السكرتير التنفيذي داخل الاتحاد الإماراتي للاسكواش.

تُعد أصغر لاعبة مصرية في التاريخ تنضم إلى قائمة أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي للاسكواش.

"قلب أحمر".. إمام عاشور يشارك الجماهير 4 صور جديدة

نور الشربيني تحصد بطولة ويندي سيتي بعد نهائي مصري درامي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نور الشربيني من هي نور الشربيني بطولة ويندي سيتي لاعبة الإسكواش نور الشربيني

