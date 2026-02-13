موعد مباراة العودة بين برشلونة وأتليتكو مدريد في كأس إسبانيا

توجت نور الشربيني، بطلة الإسكواش المصرية، بلقب بطولة ويندي سيتي التي أقيمت في مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 5 إلى 12 فبراير الجاري.

وتُعد الشربيني واحدة من أبرز نجمات الرياضة المصرية في لعبة الإسكواش، حيث تحتل حاليًا المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبات.

أبرز المعلومات عن نور الشربيني:

تبلغ من العمر 31 عامًا، إذ وُلدت في نوفمبر 1995.

تمثل نادي سبورتنج.

تحتل المركز الخامس في التصنيف العالمي للاسكواش.

أول لاعبة مصرية تتوج ببطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش تحت 13 عامًا.

تزوجت في 13 يوليو 2024.

زوجها عمرو الحلو بطل رياضي سابق.

والدة عمرو الحلو تعمل طبيبة.

زوجها لاعب كرة يد سابق في نادي سبورتنج السكندري، ويعمل طبيب أسنان.

شقيقها عمر الشربيني يشغل منصب السكرتير التنفيذي داخل الاتحاد الإماراتي للاسكواش.

تُعد أصغر لاعبة مصرية في التاريخ تنضم إلى قائمة أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي للاسكواش.

