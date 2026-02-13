مباريات الأمس
موعد مباراة العودة بين برشلونة وأتليتكو مدريد في كأس إسبانيا

كتب : محمد عبد الهادي

12:42 ص 13/02/2026
    برشلونة وأتليتكو مدريد
    برشلونة وأتليتكو مدريد
    برشلونة وأتليتكو مدريد
    برشلونة وأتليتكو مدريد

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره برشلونة بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتلقى برشلونة، بقيادة مدربه هانز فليك، هزيمة ثقيلة أمام أتلتيكو مدريد، ليصعب مهمته قبل مواجهة الإياب من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو، حيث يستضيف برشلونة منافسه أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء 3 مارس المقبل.

