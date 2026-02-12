تشكيل برشلونة الرسمي أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كشف الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن التشكيل الرسمي لفريقه استعداداً لمواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحل برشلونة ضيفاً على أتلتيكو مدريد، في مواجهة مرتقبة تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – مارك كاسادو – لامين يامال – داني أولمو – فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس.

كما يتواجد على مقاعد البدلاء:

فويتشيك تشيزني، دييجو كوشين، جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، جيرارد مارتن، جوفري تورنتس، مارك بيرنال، تومي ماركيز، خوان هيرنانديز، روبرت ليفاندوفسكي، روني بردجي.