ملخص مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
كتب : محمد عبد الهادي
حقق فريق أتليتكو مدريد فوزاً كبيرًا على نظيره أتليتكو مدريد، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة:
حراسة المرمى: خوان موسو
خط الدفاع: مولينا - بوبيل - هانكو - روجيري
خط الوسط: سيميوني - يورينتي - كوكي - لوكمان
خط الهجوم: جريزمان - ألفاريز.
تشكيل برشلونة على النحو التالي:
حراسة المرمى: خوان جارسيا.
خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي.
خط الوسط: فرينكي دي يونج – مارك كاسادو – لامين يامال – داني أولمو – فيرمين لوبيز.
خط الهجوم: فيران توريس.
متابعة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد
الدقيقة 1: انطلاق المباراة.
الدقيقة 3: هدف ضائع.. جوليان سيميوني تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه ولكن الحارس خوان جارسيا تصدى لها ببراعة.
الدقيقة 7: هدف أول لصالح أتليتكو مدريد بعدما مرر إريك جارسيا الكرة إلى الحارس خوان جارسيا لتمر الكرة من تحت أقدامه وتسكن شباكه بالخطأ.
الدقيقة 14: هدف ثاني لصالح أتليتكو مدريد عن طريق جريزمان.
الدقيقة 17: رمية تماس لصالح برشلونة من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى.
الدقيقة 27: توقف اللعب لعلاج لاعب أتليتكو مدريد جوليانو سيميوني.
الدقيقة 30: تسديدة قوية من جريزمان مرة أعلي القائم.
الدقيقة 35: لوكمان يسجل الهدف الثالث لصالح أتليتكو مدريد.
الدقيقة 45+2: هدف رابع لصالح أتليتكو مدريد عن طريق ألفاريز.
الدقيقة 45+3: انتهاء الشوط الأول من مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد.
الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني.
الدقيقة 52: كوبارسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة
الدقيقة 53: الحكم يلغي هدف برشلونة بداعي التسلل.
الدقيقة 61: ركلة حرة لصالح برشلونة من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى بعد عرقلة جول كوندي.
الدقيقة 62: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب أتليتكو مدريد ماتيو روجيري ولكن يبعدها ببراعة لاعب برشلونة إيريك جارسيا إلى ركنية.
الدقيقة 66: تسلل على لاعب أتليتكو مدريد جوليانو سيميوني.
الدقيقة 71: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب برشلونة فيران توريس ولكن ارتطمت بالدفاع.
الدقيقة 78: تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب برشلونة داني أولمو ولكن مرت بعيدة عن المرمى.
الدقيقة 85: طرد لاعب برشلونة ايريك جارسيا
الدقيقة 86: توقف المباراة واشتباكات بين لاعبي الفريقين.
الدقيقة 90: الحكم يحتسب 10 دقائق وقت بدل ضائع.
الدقيقة 90+6: تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب أتليتكو مدريد ناويل مولينا ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى رمية تماس.
الدقيقة 90+10: نهاية المباراة بفوز أتليتكو مدريد علي برشلونة 4-0