ملخص مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

حقق فريق أتليتكو مدريد فوزاً كبيرًا على نظيره أتليتكو مدريد، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة:

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: مولينا - بوبيل - هانكو - روجيري

خط الوسط: سيميوني - يورينتي - كوكي - لوكمان

خط الهجوم: جريزمان - ألفاريز.

تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – مارك كاسادو – لامين يامال – داني أولمو – فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس.

متابعة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

الدقيقة 1: انطلاق المباراة.

الدقيقة 3: هدف ضائع.. جوليان سيميوني تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه ولكن الحارس خوان جارسيا تصدى لها ببراعة.

الدقيقة 7: هدف أول لصالح أتليتكو مدريد بعدما مرر إريك جارسيا الكرة إلى الحارس خوان جارسيا لتمر الكرة من تحت أقدامه وتسكن شباكه بالخطأ.

الدقيقة 14: هدف ثاني لصالح أتليتكو مدريد عن طريق جريزمان.

الدقيقة 17: رمية تماس لصالح برشلونة من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى.

الدقيقة 27: توقف اللعب لعلاج لاعب أتليتكو مدريد جوليانو سيميوني.

الدقيقة 30: تسديدة قوية من جريزمان مرة أعلي القائم.

الدقيقة 35: لوكمان يسجل الهدف الثالث لصالح أتليتكو مدريد.

الدقيقة 45+2: هدف رابع لصالح أتليتكو مدريد عن طريق ألفاريز.

الدقيقة 45+3: انتهاء الشوط الأول من مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني.

الدقيقة 52: كوبارسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة

الدقيقة 53: الحكم يلغي هدف برشلونة بداعي التسلل.

الدقيقة 61: ركلة حرة لصالح برشلونة من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى بعد عرقلة جول كوندي.

الدقيقة 62: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب أتليتكو مدريد ماتيو روجيري ولكن يبعدها ببراعة لاعب برشلونة إيريك جارسيا إلى ركنية.

الدقيقة 66: تسلل على لاعب أتليتكو مدريد جوليانو سيميوني.

الدقيقة 71: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب برشلونة فيران توريس ولكن ارتطمت بالدفاع.

الدقيقة 78: تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب برشلونة داني أولمو ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 85: طرد لاعب برشلونة ايريك جارسيا

الدقيقة 86: توقف المباراة واشتباكات بين لاعبي الفريقين.

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 10 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 90+6: تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب أتليتكو مدريد ناويل مولينا ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى رمية تماس.

الدقيقة 90+10: نهاية المباراة بفوز أتليتكو مدريد علي برشلونة 4-0