موعد مباراة بيراميدز و باور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة
كتب : محمد الميموني
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
يلاقي فريق بيراميدز نظيره فريق باور ديناموز يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز
وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على استاد "30 يونيو ".
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD2ماكس .
ترتيب الفريقين في المجموعة
ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في المجموعة برصيد 13 نقطة بينما يحتل فريق باور ديناموز المركز الثالث برصيد 7 نقاط.