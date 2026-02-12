يلاقي فريق بيراميدز نظيره فريق باور ديناموز يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز

وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على استاد "30 يونيو ".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD2ماكس .

ترتيب الفريقين في المجموعة

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في المجموعة برصيد 13 نقطة بينما يحتل فريق باور ديناموز المركز الثالث برصيد 7 نقاط.