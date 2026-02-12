مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

2 1
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

2 1
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

1 0
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة بيراميدز و باور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

08:58 م 12/02/2026 تعديل في 09:13 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (2)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (3)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (4)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (1)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (4)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة بيراميدز وإنبي (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق بيراميدز نظيره فريق باور ديناموز يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز

وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على استاد "30 يونيو ".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD2ماكس .

ترتيب الفريقين في المجموعة

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في المجموعة برصيد 13 نقطة بينما يحتل فريق باور ديناموز المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز باور ديناموز دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز وباور ديناموز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
اقتصاد

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة
شئون عربية و دولية

ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
"حان موعد رحيله".. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"حان موعد رحيله".. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح
"توثيق الزواج" على نفقة المحافظة.. هدية لبدو "طوبيا" بطابا (صور)
أخبار المحافظات

"توثيق الزواج" على نفقة المحافظة.. هدية لبدو "طوبيا" بطابا (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان