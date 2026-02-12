تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا

كشف المدرب الإسباني دييجو سيميوني، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة:

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: مولينا - بوبيل - هانكو - روجيري

خط الوسط: سيميوني - يورينتي - كوكي - لوكمان

خط الهجوم: جريزمان - ألفاريز.