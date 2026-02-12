مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

2 1
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

2 1
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

1 0
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا

كتب : محمد عبد الهادي

09:11 م 12/02/2026
    لاعبي أتليتكو مدريد من مباراة بروسيا دورتموند
    أتليتكو مدريد
    أتليتكو مدريد
    مباراة أتليتكو مدريد وخيخون (6)
    فريق أتليتكو مدريد
    أتليتكو مدريد

كشف المدرب الإسباني دييجو سيميوني، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة:

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: مولينا - بوبيل - هانكو - روجيري

خط الوسط: سيميوني - يورينتي - كوكي - لوكمان

خط الهجوم: جريزمان - ألفاريز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أتليتكو مدريد تشكيل أتليتكو مدريد برشلونة كأس ملك إسبانيا

المركزي: متوسط التضخم العام والأساسي تراجع إلى 14.1% و12.1% في 2025 على
المركزي: متوسط التضخم العام والأساسي تراجع إلى 14.1% و12.1% في 2025 على
