متحدث التعليم يكشف تفاصيل مقترح زيادة سنوات التعليم إلى 13 عامًا

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن مقترح زيادة سنوات التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا بدلًا من 12 عامًا لا يزال في مرحلة الدراسة، مشيرًا إلى أن الوزير محمد عبداللطيف تقدّم بتشريع يهدف إلى إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، بحيث يصبح سن الإلزام 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات، وذلك بعد تعديل القانون المنظّم للعملية التعليمية.

وأضاف "زلطة"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة تدرس تنفيذ هذه الخطوة بعد عامين أو ثلاثة أعوام، موضحًا أن الفترة الزمنية المقترحة ستتيح استيعاب دفعتين دراسيتين في وقت واحد، مما يسمح بتوسّع منضبط في سنوات التعليم دون ضغط مفاجئ على البنية التحتية.

وتابع أن الدراسة المستفيضة ستُجرى في الفترة المقبلة لإخراج كل التفاصيل إلى النور بشكل كامل، مؤكدًا أن المقترح لا يزال في مرحلة البحث والدراسة وليس في طور الإعداد الفعلي، مشددًا على أن أي تنفيذ سيخضع لنقاش واسع حول جدواه وتأثيره على المنظومة التعليمية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحسين جودة التعليم وتأسيس الطفل من سن مبكرة، موضحًا أن الوزارة حريصة على أن يكون أي تغيير مدروسًا بعناية لضمان استيعاب الطلاب وتوفير المعلمين والفصول اللازمة، داعيًا إلى انتظار نتائج الدراسة التي ستُعرض للنقاش العام.

وشدّد شادي زلطة، على أن الوزارة تتحرك بخطى مدروسة في هذا الملف الحساس، مؤكدًا أن التنفيذ لن يتم إلا بعد استكمال الدراسة والتأكد من جاهزية المنظومة، وأن أي تعديل سيصب في مصلحة الطالب والعملية التعليمية ككل، مع الحرص على عدم إرباك الأسر أو المنظومة في الوقت الحالي.

