الغرف التجارية: تخفيضات "أهلًا رمضان" تصل إلى 25%

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الغرفة تدعم معارض "أهلًا رمضان" بكامل طاقتها لخدمة المواطنين والتجار على حد سواء، مشيرًا إلى أن الغرفة تتحمل جميع تكاليف إنشاء وترتيب المعارض بالتعاون مع المحافظة، بما يشمل توفير المساحات، والتراخيص، والتأمين مجانًا للتجار دون أي مقابل.

وأوضح "الشاهد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة "DMC"، أن الغرفة تختار المنتجين والمستوردين بعناية لتقليل حلقات التوزيع بين المنتج والمستهلك، ما يتيح للتجار عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة، إلى جانب استفادتهم من مساحات كبيرة مجانية للدعاية والمبيعات المباشرة.

وأضاف أن المعارض موزعة في مناطق متعددة داخل المحافظة لتسهيل وصول المواطنين وتقليل تكاليف المواصلات، وتشمل جميع المنتجات الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن نسب التخفيضات تتراوح بين 10% و25% حسب نوع المنتج.

وشدد على أن المبادرة تعكس التزام الغرفة بدورها الاجتماعي والاقتصادي، وأن التعاون مع المحافظة ووزارة التموين يضمن نجاح المعارض ووصول المنتجات بأسعار مخفضة لأكبر عدد ممكن من الأسر، داعيًا المواطنين للاستفادة من هذه الفرصة لتخفيف الأعباء المعيشية خلال الشهر الكريم.

