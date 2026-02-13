التنمية المحلية: تطبيق الكود العالمي للمجازر في مصر لأول مرة بكفر شكر

أكد الدكتور زغلول خضر، مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر، أن مصر دخلت مرحلة جديدة في قطاع الإنتاج الحيواني بتطبيق الكود العالمي للمجازر لأول مرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان جودة وسلامة اللحوم وفق المعايير الدولية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخطة بدأت عام 2017 وشملت 164 مجزرًا حكوميًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل انطلقت في 2018، ورغم تحديات جائحة كورونا، تم تسليم عدد كبير من المجازر المطورة.

وأضاف "خضر"، أن مجزر كفر شكر بمحافظة القليوبية يُعد أول مجزر مصري يطبق الأكواد العالمية، موضحًا أن الكود يحدد بدقة مواصفات الإنشاء والتشغيل، بدءًا من ميول الأرضية وأنظمة الصرف وتجميع الدم، وصولًا إلى ارتفاعات المباني واتجاهات الحركة داخل المجزر.

وتابع أن هذه المواصفات تضمن اعتماد المجازر من الجهات الدولية وتمنح اللحوم المصرية شهادة جودة عالمية.

وكشف مستشار الوزيرة، ابتكار مصري جديد تم تنفيذه داخل المجزر، يتمثل في معدات من الستانلس ستيل من نوعي 304 و316 المخصصين للتعامل مع الأغذية، لتسهيل عملية إنزال الذبائح دون ملامسة الأرض تمامًا، مؤكدًا أن هذا الابتكار يرفع مستوى النظافة والسلامة الغذائية إلى أعلى الدرجات.

وشدد على أن تطبيق الكود العالمي والابتكارات المصاحبة له ستنعكس إيجابًا على صحة المواطن المصري وجودة اللحوم التي تصل إلى مائدته.

وأكد أن هذه الخطوة تمنح مصر ميزة تنافسية كبرى في الأسواق الدولية، حيث باتت المجازر المصرية مؤهلة للحصول على الاعتماد العالمي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتصدير اللحوم المصنعة والطازجة إلى الخارج.

