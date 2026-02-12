موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يواجه الأهلي فريق الجيش الملكي يوم الأحد الموافق 15 فبراير ، ضمن منافسات الجولة ال6 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً على استاد "القاهرة الدولي ".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط بينما يحتل فريق الجيش الملكي المركز الثاني برصيد 8 نقاط