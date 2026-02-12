نتيجة قرعة دوري الأمم الأوروبية 2026

أُجريت مساء اليوم الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل مراسم قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

نتائج قرعة المستوى الأول

المجموعة الأولى: فرنسا – إيطاليا – بلجيكا – تركيا

المجموعة الثانية: ألمانيا – هولندا – صربيا – اليونان

المجموعة الثالثة: إسبانيا – كرواتيا – إنجلترا – التشيك

المجموعة الرابعة: البرتغال – الدنمارك – النرويج – ويلز

نتائج قرعة المستوى الثاني

المجموعة الأولى: إسكتلندا – سويسرا – سلوفينيا – مقدونيا الشمالية

المجموعة الثانية: المجر – أوكرانيا – جورجيا – أيرلندا الشمالية

المجموعة الثالثة: إسرائيل – النمسا – جمهورية أيرلندا – كوسوفو

المجموعة الرابعة: بولندا – البوسنة والهرسك – رومانيا – السويد

نتائج قرعة المستوى الثالث

المجموعة الأولى: ألبانيا – فنلندا – بيلاروسيا – سان مارينو

المجموعة الثانية: مونتينيجرو – أرمينيا – قبرص – الفائز من مباراة لاتفيا وجبل طارق

المجموعة الثالثة: كازاخستان – سلوفاكيا – جزر الفارو – مولدوفا

المجموعة الرابعة: آيسلندا – بلغاريا – إستونيا – الفائز من مباراة مالطا ولوكسمبورج

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في شهر سبتمبر المقبل، على أن تختتم مرحلة الدوري في نوفمبر من العام القادم.

وكان منتخب البرتغال توج بالنسخة الأولى عام 2019، قبل أن يحصد المنتخب الفرنسي لقب نسخة 2021، بينما نجح برازيل أوروبا مجدداً في استعادة اللقب عام 2025.