القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب : محمد الميموني

09:13 م 12/02/2026
الكثير من متابعين وعشاق كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة برشلونة و أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويواجه فريق برشلونة نظيره فريق أتليتكو مدريد اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس الملك الإسباني.

ونعرض خلال السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة برشلونة و أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس الملك الإسباني كالتالي :

⁃ منصه شاهد VIP

⁃ أم بي سي مصر 2

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة بينما يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

