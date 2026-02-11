مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

1 0
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

1 0
21:45

لايبزيج

تشكيل ليفربول أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:54 م 11/02/2026
كشف المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره سندرلاند، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام سندرلاند

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إندو، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبرخ، ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، كودي جاكبو.

البدلاء: ماماردشفيلي، جو جوميز، ميلوس كيركيز، كييزا، جونز، نيوني، رامزي، موريسون، نجوموها.

ليفربول تشكيل ليفربول ليفربول وسندرلاند محمد صلاح

أخبار

المزيد

