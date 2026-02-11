تشكيل ليفربول أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح؟
كتب : محمد عبد الهادي
كشف المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره سندرلاند، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.
تشكيل ليفربول أمام سندرلاند
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: إندو، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: جرافينبرخ، ماك أليستر، فلوريان فيرتز.
خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، كودي جاكبو.
البدلاء: ماماردشفيلي، جو جوميز، ميلوس كيركيز، كييزا، جونز، نيوني، رامزي، موريسون، نجوموها.