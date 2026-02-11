مباريات الأمس
مانشستر سيتي يفوز على فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

11:46 م 11/02/2026
    خلال مانشستر سيتي وفولهام (2)
    خلال مانشستر سيتي وفولهام (3)

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على نظيره فولهام بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: سيمينيو في الدقيقة 24، نيكو أوريلي في الدقيقة 30، إيرلينج هالاند في الدقيقة 39.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 53 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فولهام عند 34 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره سالفورد سيتي في المباراة المقبلة، ضمن مواجهات دور الـ 4، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

