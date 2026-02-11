مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

موقف مرموش؟.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

08:44 م 11/02/2026
    خلال مباارة مانشستر سيتي ونيوكاسل (4)
    خلال مباارة مانشستر سيتي ونيوكاسل (3)
    خلال مباارة مانشستر سيتي ونيوكاسل (1)
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (4)

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام فولهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - مارك جويهي - ريان آيت نوري.

في خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - نيكو أوريلي.

في خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - سيمينيو.

ويدخل بيب جوارديولا المباراة بهذا التشكيل، فيما يغيب عمر مرموش عن المشاركة أساسيا، ويجلس على دكة البدلاء.

