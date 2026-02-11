موقف مرموش؟.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

ستوري نجوم كرة القدم..إمام عاشور بعد العودة من العمرة.. وميدو في الجيم

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام فولهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - مارك جويهي - ريان آيت نوري.

في خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - نيكو أوريلي.

في خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - سيمينيو.

ويدخل بيب جوارديولا المباراة بهذا التشكيل، فيما يغيب عمر مرموش عن المشاركة أساسيا، ويجلس على دكة البدلاء.