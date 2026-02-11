جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

لن يلعب قبل شهرين.. صدمة لـ حمزة عبد الكريم مع رديف برشلونة

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت اليوم الأربعاء العديد من المباريات القوية في الدوري المصري، والتي شهدت فوز الأهلي على نظيره الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، وفوز الزمالك على نظيره سموحة بهدف دون رد.

كما فاز بيراميدز على نظيره إنبي بهدفين لهدف، وتعادل المصري البورسعيدي مع وادي دجلة بهدف لكل منهما.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- سيراميكا كليوباترا - 35 نقطة

2- الزمالك - 31 نقطة

3- بيراميدز - 31 نقطة

4- الأهلي - 30 نقطة

5- المصري - 25 نقطة

6- سموحة - 25 نقطة

7- زد - 24 نقطة

8- وادي دجلة - 24 نقطة

9- البنك الأهلي - 21 نقطة

10- مودرن سبورت - 21 نقطة

11- إنبي - 20 نقطة

12- الجونة - 20 نقطة

13- بتروجيت - 20 نقطة

14- غزل المحلة - 17 نقطة

15- المقاولون العرب - 16 نقطة

16- حرس الحدود - 14 نقطة

17- الاتحاد السكندري - 14 نقطة

18- فاركو - 13 نقطة

19- طلائع الجيش - 12 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية - 11 نقطة

21- الإسماعيلي - 10 نقاط