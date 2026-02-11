مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 0
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

0 0
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

كتب : مصراوي

10:20 م 11/02/2026
كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت اليوم الأربعاء العديد من المباريات القوية في الدوري المصري، والتي شهدت فوز الأهلي على نظيره الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، وفوز الزمالك على نظيره سموحة بهدف دون رد.

كما فاز بيراميدز على نظيره إنبي بهدفين لهدف، وتعادل المصري البورسعيدي مع وادي دجلة بهدف لكل منهما.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- سيراميكا كليوباترا - 35 نقطة

2- الزمالك - 31 نقطة

3- بيراميدز - 31 نقطة

4- الأهلي - 30 نقطة

5- المصري - 25 نقطة

6- سموحة - 25 نقطة

7- زد - 24 نقطة

8- وادي دجلة - 24 نقطة

9- البنك الأهلي - 21 نقطة

10- مودرن سبورت - 21 نقطة

11- إنبي - 20 نقطة

12- الجونة - 20 نقطة

13- بتروجيت - 20 نقطة

14- غزل المحلة - 17 نقطة

15- المقاولون العرب - 16 نقطة

16- حرس الحدود - 14 نقطة

17- الاتحاد السكندري - 14 نقطة

18- فاركو - 13 نقطة

19- طلائع الجيش - 12 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية - 11 نقطة

21- الإسماعيلي - 10 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري الدوري المصري الأهلي الزمالك جدول ترتيب الأهلي جدول ترتيب الزمالك

