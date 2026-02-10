هيئة الاستثمار تبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون الاستثماري

بحث المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع دومينيك غوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، سبل دعم التعاون الاستثماري وتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين، في إطار توجه الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الجوسقي، وفق بيان هيئة الاستثمار اليوم، حرص الهيئة على تعميق التعاون مع الجانب السنغافوري، مشيرًا إلى أن سنغافورة تُعد من أكبر الدول الأسيوية المستثمرة فى مصر، مع تركيز كبرى الشركات السنغافورية في قطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى امتلاكها خبرات متقدمة في مجالات اللوجستيات وإدارة الموانئ والبنية التحتية الذكية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي.

وأضاف الجوسقي أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات نوعية تسهم في دعم خطط التنمية ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المصري، مشددًا على استمرار تطوير بيئة الأعمال وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات السنغافورية لبحث الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

وشمل اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية، وأمن الغذاء، والطاقة النظيفة، والتنمية العمرانية، ومشروعات البنية التحتية الرقمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات.

وأشار الجانبان إلى أن الزيارة الرسمية إلى سنغافورة أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية ورفع اهتمام الشركات السنغافورية بالسوق المصري، خاصة عقب منتدى الأعمال الذي عقد بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار (GAFI)، والذي شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات متعددة.

وأوضح الجوسقي أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية، والسياسات النقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي وخفض معدلات التضخم، إلى جانب تبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الشفافية، وهو ما انعكس في ارتفاع معدلات الاستثمار والحصيلة الضريبية دون زيادة في نسب الضرائب.

كما تم التأكيد على مجالات التعاون ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها التعاون مع الصناديق السيادية السنغافورية، والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء والمتجددة، وتنمية الصادرات والخدمات اللوجيستية

كما كشفت كبرى الشركات السنغافورية العاملة في الشحن والخدمات اللوجستية عن اهتمامها بتوسيع أنشطتها في السوق المصري، فضلاً عن المشاركة في فرص إدارة وتشغيل المطارات ضمن خطط تطوير مطار القاهرة الدولي.

وقال دومينيك غوه، إن الشركات السنغافورية تهتم بالتعرف على الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المؤسسي بين الجهات المعنية في البلدين، وترجمة نتائج المباحثات إلى خطوات تنفيذية عملية، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك ويدعم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وسنغافورة.