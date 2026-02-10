إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 10 فبراير 2026

كتب : ميريت نادي

03:15 م 10/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 7720 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7657 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6699 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5742 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 53599 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

السعر الاسترشادي للذهب سعر أوقية الذهب سعر الذهب المعلن بموقع البورصة موقع البورصة المصرية سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها
الموضة

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها
"ستُكلف النادي كثيرًا".. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري
رياضة محلية

"ستُكلف النادي كثيرًا".. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري
بعد ارتفاع الأسعار.. رئيس شعبة الدواجن يوضح السعر العادل
اقتصاد

بعد ارتفاع الأسعار.. رئيس شعبة الدواجن يوضح السعر العادل
تأجيل جلسة التعديل الوزاري بسبب الاعتراضات على بعض الأسماء
أخبار مصر

تأجيل جلسة التعديل الوزاري بسبب الاعتراضات على بعض الأسماء
أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر
أخبار السيارات

أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي