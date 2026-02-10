سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 10 فبراير 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 7720 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7657 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6699 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5742 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 53599 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.