إحالة مهندس وفنيين بمحليات المنوفية للنيابة بسبب مخالفات بناء

أحالت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، المهندس والفني المختص بعدد من الوحدات المحلية، إلى النيابة، لعدم الإبلاغ الفوري عن مخالفات بناء وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، في إطار متابعة أوجه الإهمال أو التقصير بالجهاز الإداري.

شمل القرار إحالة المختصين بوحدات شبرا بخوم وبجيرم ومصطاي، عقب رصد تقاعس في التعامل مع المخالفات وعدم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة حيالها.

أكدت رئيس المركز استمرار المتابعة الميدانية لكافة القطاعات، والتعامل بحزم مع أي صور للإهمال، حفاظًا على الانضباط الإداري وتطبيق القانون.