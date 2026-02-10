القبض على سيدة تدير مسكنها لأعمال الدعارة في الإسكندرية

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إحدى السيدات بالإسكندرية لإدارتها مسكنًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت بأن إحدى السيدات، ولها معلومات جنائية، قامت بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن المشار إليه، وأمكن ضبطها وبصحبتها سيدتان وشخصان لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بالنشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.