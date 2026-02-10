إعلان

محافظ أسوان: نقابة المحامين شريك وطني فاعل في ترسيخ سيادة القانون

كتب : إيهاب عمران

02:34 م 10/02/2026
    محافظ أسوان وأعضاء النقابة الفرعية للمحامين بأسوان
    محافظ أسوان مع أعضاء النقابة الفرعية للمحامين بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مجلس إدارة نقابة المحامين برئاسة حمدى حرزاوى نقيب محامى أسوان، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التهنئة لمجلس إدارة النقابة بمناسبة فوزهم فى الانتخابات التى أجريت مؤخراً، متمنياً لهم التوفيق فى أداء رسالتهم المهنية والوطنية، لافتا إلى تقديم كامل الدعم لنقابة المحامين باعتبارها إحدى النقابات المهنية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الأسوانى.

وأوضح أن نقابة المحامين تقوم بدور وطني رائد يتكامل مع الدور المشرف للقضاء المصرى الشامخ بما يسهم فى ترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق، ودعم مسيرة العدالة لخدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام.

ومن جانبهم أعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين، عن تقديرهم لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل، مؤكدين حرصهم الكامل على تعزيز أوجه التعاون مع أجهزة المحافظة المختلفة، والمشاركة الفاعلة في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة داخل المحافظة.

النقابة الفرعية للمحامين بأسبوان اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان نقيب محامي أسوان نقابة المحامين شريك وطني فاعل ترسيخ سيادة القانون

