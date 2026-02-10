إعلان

مدير إدارة طما يُطيح بمسؤولين في مدرسة "القطنة" ويُحيل المقصرين للتحقيق

كتب : عمار عبدالواحد

02:37 م 10/02/2026

إدارة طما التعليمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى هاني الجيلاني، مدير إدارة طما التعليمية محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، جولة متابعة بمدرسة القطنة للتعليم الأساسي.

وأسفرت الجولة المفاجئة عن استبعاد وكيل مدرسة القطنة للتعليم الأساسي، وإلغاء تكليف وكيل المرحلة الابتدائية، إلى جانب إحالة جميع المقصرين إلى التحقيق، وذلك على خلفية ما تم رصده من مخالفات عديدة داخل المدرسة.

وشملت المخالفات عدم انضباط العملية التعليمية، والتقصير في الإشراف اليومي، وعدم استكمال أعمال الصيانة والدهانات، فضلًا عن عدم الالتزام باشتراطات السلامة داخل المدرسة، رغم التنبيهات والتعليمات السابقة بضرورة تلافي تلك الملاحظات.

وأكد هاني الجيلاني، خلال جولته، أن المدرسة هي عنوان وزارة التربية والتعليم، مشددًا على أن نظافة المدرسة وجمالها يعكسان مدى الانضباط الإداري والتعليمي بها، ولا تهاون مع أي تقصير يؤثر على مصلحة الطلاب وسير العملية التعليمية.

ورافق مدير الإدارة خلال الزيارة كل من محمد القاضي، وأمجد فايز، وحسني حسن، أعضاء فريق المتابعة بالإدارة التعليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إدارة طما التعليمية مدرسة القطنة هاني الجيلاني سوهاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
بعد ارتفاع الأسعار.. رئيس شعبة الدواجن يوضح السعر العادل
اقتصاد

بعد ارتفاع الأسعار.. رئيس شعبة الدواجن يوضح السعر العادل
محافظ سابق للإسكندرية ورئيس جامعتها.. من هو عبد العزيز قنصوة المرشح وزيرا
أخبار مصر

محافظ سابق للإسكندرية ورئيس جامعتها.. من هو عبد العزيز قنصوة المرشح وزيرا
"ستُكلف النادي كثيرًا".. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري
رياضة محلية

"ستُكلف النادي كثيرًا".. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري
أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر
أخبار السيارات

أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي