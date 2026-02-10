أجرى هاني الجيلاني، مدير إدارة طما التعليمية محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، جولة متابعة بمدرسة القطنة للتعليم الأساسي.

وأسفرت الجولة المفاجئة عن استبعاد وكيل مدرسة القطنة للتعليم الأساسي، وإلغاء تكليف وكيل المرحلة الابتدائية، إلى جانب إحالة جميع المقصرين إلى التحقيق، وذلك على خلفية ما تم رصده من مخالفات عديدة داخل المدرسة.

وشملت المخالفات عدم انضباط العملية التعليمية، والتقصير في الإشراف اليومي، وعدم استكمال أعمال الصيانة والدهانات، فضلًا عن عدم الالتزام باشتراطات السلامة داخل المدرسة، رغم التنبيهات والتعليمات السابقة بضرورة تلافي تلك الملاحظات.

وأكد هاني الجيلاني، خلال جولته، أن المدرسة هي عنوان وزارة التربية والتعليم، مشددًا على أن نظافة المدرسة وجمالها يعكسان مدى الانضباط الإداري والتعليمي بها، ولا تهاون مع أي تقصير يؤثر على مصلحة الطلاب وسير العملية التعليمية.

ورافق مدير الإدارة خلال الزيارة كل من محمد القاضي، وأمجد فايز، وحسني حسن، أعضاء فريق المتابعة بالإدارة التعليمية.