طهران: نركز جهودنا على إبعاد البلاد عن خطر الحرب

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني /اليوم الثلاثاء/ أن جميع الحكومة بجميع أقسامها تركز على إبعاد إيران عن خطر الحرب وإحباط جميع المخططات الرامية إلى إضعاف البلاد وتمزيقها.

وشددت مهاجراني- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /إرنا نيوز/ الإيرانية- على أن السلطات الإيرانية تعمل على سحب الأجواء نحو الهدوء بالرغم من التوترات الاجتماعية الداخلية وما وصفتها بالتهديدات الأجنبية "غير المسبوقة".

كما أضافت أنه يتعين على المؤسسات الحاكمة والنُخب أن يأخذوا هذه الظروف الحساسة بعين الاعتبار.

يُشار إلى أن إيران أعلنت رسميًا وضع قواتها المسلحة في حالة "التأهب القصوى"، وذلك رداً على تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في المنطقة، بما في ذلك تحركات حاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية.