إعلان

طهران: نركز جهودنا على إبعاد البلاد عن خطر الحرب

كتب : مصراوي

07:14 م 24/02/2026

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طهران- (أ ش أ)

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني /اليوم الثلاثاء/ أن جميع الحكومة بجميع أقسامها تركز على إبعاد إيران عن خطر الحرب وإحباط جميع المخططات الرامية إلى إضعاف البلاد وتمزيقها.

وشددت مهاجراني- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /إرنا نيوز/ الإيرانية- على أن السلطات الإيرانية تعمل على سحب الأجواء نحو الهدوء بالرغم من التوترات الاجتماعية الداخلية وما وصفتها بالتهديدات الأجنبية "غير المسبوقة".

كما أضافت أنه يتعين على المؤسسات الحاكمة والنُخب أن يأخذوا هذه الظروف الحساسة بعين الاعتبار.

يُشار إلى أن إيران أعلنت رسميًا وضع قواتها المسلحة في حالة "التأهب القصوى"، وذلك رداً على تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في المنطقة، بما في ذلك تحركات حاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فاطمة مهاجراني إيران طهران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشروب رمضاني شهير يهدد عضلة القلب.. لا تتناوله بعد الإفطار
سفرة رمضان

مشروب رمضاني شهير يهدد عضلة القلب.. لا تتناوله بعد الإفطار
‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
رمضان ستايل

‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
خطفت أنظار الأهالي.. "نجمة رمضان" تضيء شارع سبك الضحاك بالمنوفية -صور
أخبار وتقارير

خطفت أنظار الأهالي.. "نجمة رمضان" تضيء شارع سبك الضحاك بالمنوفية -صور
كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام.. الإعلامي يكشف التفاصيل
دراما و تليفزيون

كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام.. الإعلامي يكشف التفاصيل
الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان