إعلان

الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا

كتب : مصراوي

07:01 م 24/02/2026

دولة الإمارات العربية المتحدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبوظبي- (أ ش أ)

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، اليوم /الثلاثاء/، الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا، وأسفر عن وفاة عشرات الأشخاص، وخطف عدد من النساء والأطفال.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة نيجيريا وشعبها، في هذا الهجوم الآثم.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإمارات نيجيريا هجوم إرهابي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
رمضان ستايل

‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
قطع جارته حتت وشال رأسها في الفريزر.. الجنايات تعاقب "جزار السلام" بالمؤبد
حوادث وقضايا

قطع جارته حتت وشال رأسها في الفريزر.. الجنايات تعاقب "جزار السلام" بالمؤبد
مجدي الجلاد: "أنا فلاح وسعيد بده ومتربي على الأصول والأخلاق" – فيديو
دراما و تليفزيون

مجدي الجلاد: "أنا فلاح وسعيد بده ومتربي على الأصول والأخلاق" – فيديو
غدًا.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تصدر تقريرها حول دراما الأسبوع الأول
أخبار وتقارير

غدًا.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تصدر تقريرها حول دراما الأسبوع الأول
نقابة المهن التمثيلية تحيل الفنان أحمد ماهر للتحقيق بسبب الإساءة لـ رامز
زووم

نقابة المهن التمثيلية تحيل الفنان أحمد ماهر للتحقيق بسبب الإساءة لـ رامز

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان