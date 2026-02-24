الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا

أبوظبي- (أ ش أ)

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، اليوم /الثلاثاء/، الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا، وأسفر عن وفاة عشرات الأشخاص، وخطف عدد من النساء والأطفال.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة نيجيريا وشعبها، في هذا الهجوم الآثم.