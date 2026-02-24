أوربان يؤكد معارضته لتقديم مساعدات من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

بودابست- (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مجددا معارضته للمساعدات المالية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها لأوكرانيا، قائلا إن بودابست ستتمسك بوقفها حتى يتم استئناف تدفق النفط الروسي إلى المجر عبر خط أنابيب دروجبا الذي يمر عبر أوكرانيا.

وكتب أوربان، في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، نشرها أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي: "الحقائق هي الحقائق: لا توجد عقبات فنية أمام استئناف النقل عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر. الأمر يتطلب فقط قرارا سياسيًا من أوكرانيا".

وتوقفت شحنات النفط من روسيا إلى المجر عبر خط الأنابيب منذ أواخر يناير. ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن وقف الشحنات ناجم عن أضرار بسبب الهجمات الروسية.

لكن الحكومة المجرية تقول إن خط الأنابيب لا يزال سليما وتتهم كييف بعرقلة تدفق النفط لأسباب سياسية.

وكتب أوروبان إلى كوستا: "أنت ترى بالتأكيد سخافة الموقف: نحن (الاتحاد الأوروبي) نتخذ قرارا في صالح أوكرانيا ماليا وأنا أرفضه شخصيا، ثم تخلق أوكرانيا حالة طوارئ للطاقة في المجر، وأنت تطلب مني أن أتظاهر بأن شيئاً لم يحدث. هذا غير ممكن".

وأضاف: "لست في وضع يجعلني أؤيد أي قرار لصالح أوكرانيا حتى تعود الأمور إلى طبيعتها".