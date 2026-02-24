تبثان بشكل دائم.. إطلاق قناتي أون سبورت بلس وماكس

كتبت-هند عواد:

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، إطلاق قناتي أون سبورت بلس وأون سبورت ماكس، لتغطية منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشارت الشركة المتحدة للرياضة، في بيان رسمي، إلى أن هذا القرار في ظل تزايد إقامة المباريات في توقيتات متزامنة خلال الجولات الحالية من المسابقة.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت ماكس مساء اليوم مواجهة حرس الحدود وإنبي في الجولة التاسعة عشرة.

في المقابل، تبث قناة أون سبورت بلس مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي في الجولة ذاتها، والتي تقام في التاسعة والنصف مساءً.

وأكدت الشبكة أن قناتي أون سبورت بلس وأون سبورت ماكس ستبثان بشكل دائم، وليستا مرتبطتين بفترة زمنية محددة.

