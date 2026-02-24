مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

1 1
19:45

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

كاراباج اجدام

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

تبثان بشكل دائم.. إطلاق قناتي أون سبورت بلس وماكس

كتب : هند عواد

06:47 م 24/02/2026

إطلاق قناتي أون سبورت بلس وماكس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:
أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، إطلاق قناتي أون سبورت بلس وأون سبورت ماكس، لتغطية منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشارت الشركة المتحدة للرياضة، في بيان رسمي، إلى أن هذا القرار في ظل تزايد إقامة المباريات في توقيتات متزامنة خلال الجولات الحالية من المسابقة.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت ماكس مساء اليوم مواجهة حرس الحدود وإنبي في الجولة التاسعة عشرة.

في المقابل، تبث قناة أون سبورت بلس مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي في الجولة ذاتها، والتي تقام في التاسعة والنصف مساءً.
وأكدت الشبكة أن قناتي أون سبورت بلس وأون سبورت ماكس ستبثان بشكل دائم، وليستا مرتبطتين بفترة زمنية محددة.
اقرأ أيضًا:

"فريق كامل".. غيابات مؤثرة تضرب الزمالك في مواجهة زد الليلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المتحدة للخدمات الإعلامية أون سبورت بلس أون سبورت ماكس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ألفاظ خارجة وانفعال ماجد المصري".. في رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

"ألفاظ خارجة وانفعال ماجد المصري".. في رامز ليفل الوحش"
زكاة الفطر: حكمها ووقتها وقيمتها.. الأزهر للفتوى يوضح
جنة الصائم

زكاة الفطر: حكمها ووقتها وقيمتها.. الأزهر للفتوى يوضح

"مصورو الجنازات أرزقية ".. مجدي الجلاد: المهنة في أزمة – (فيديو)
دراما و تليفزيون

"مصورو الجنازات أرزقية ".. مجدي الجلاد: المهنة في أزمة – (فيديو)
"ولا يهمك وحصل خير".. ياسر جلال يقبل اعتذار الفنان أحمد ماهر بعد الإساءة
دراما و تليفزيون

"ولا يهمك وحصل خير".. ياسر جلال يقبل اعتذار الفنان أحمد ماهر بعد الإساءة
مجدي الجلاد: احترام الخصوصية والأخلاق جزء لا يتجزأ من العمل الصحفي
دراما و تليفزيون

مجدي الجلاد: احترام الخصوصية والأخلاق جزء لا يتجزأ من العمل الصحفي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان