كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

2 2
20:00

مارسيليا

"بهدف رونالدو".. النصر يواصل نتائجه المخيبة ويخسر صدارة دوري روشن أمام القادسية

كتب : نهي خورشيد

10:58 م 08/01/2026
واصل نادي النصر مسلسل نتائجه المخيبة في دوري روشن السعودي، بعد سقوطه أمام القادسية 2بنتيجة -1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ14 من الموسم الجاري 2025-2026.

وسجل القادسية هدف التقدم عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقة 51، قبل أن يضيف ناهيتان نانديز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 66.

ورد كريستيانو رونالدو بتسجيل هدف النصر الوحيد في الدقيقة 81 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، يواصل النصر نتائجه السلبية إذ ظل بدون فوز في آخر ثلاث مباريات، بعد التعادل مع الاتفاق والخسارة أمام الأهلي والقادسية، إذ يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة.

في المقابل، يتواجد الفريق الكروي بالقادسية في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز الثالث.

