واصل نادي النصر مسلسل نتائجه المخيبة في دوري روشن السعودي، بعد سقوطه أمام القادسية 2بنتيجة -1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ14 من الموسم الجاري 2025-2026.

وسجل القادسية هدف التقدم عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقة 51، قبل أن يضيف ناهيتان نانديز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 66.

ورد كريستيانو رونالدو بتسجيل هدف النصر الوحيد في الدقيقة 81 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، يواصل النصر نتائجه السلبية إذ ظل بدون فوز في آخر ثلاث مباريات، بعد التعادل مع الاتفاق والخسارة أمام الأهلي والقادسية، إذ يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة.

في المقابل، يتواجد الفريق الكروي بالقادسية في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز الثالث.