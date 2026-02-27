مباريات الأمس
"مفاجأة إنزاجي".. التشكيل الرسمي لقمة الهلال والشباب في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

08:33 م 27/02/2026 تعديل في 08:34 م
أعلن كلاً من سيميوني إنزاجي ونور الدين بن زكري عن التشكيل الرسمي للهلال والشباب استعداداً للمواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب إس اتش جي أرينا ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويخوض الزعيم اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، علي لاجامي، خاليدو كوليبالي، متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش

خط الهجوم: سلطان مندش، سايمون بوابري، ماركوس ليوناردو

واتخذ الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الزعيم قراراً مفاجئاً بإبعاد سالم الدوسري عن التشكيلة الأساسية ليكون على دكة البدلاء، في حين أعتمد على الفرنسي سايمون بوابري ضمن التشكيل الأساسي إلى جانب الدفع بسلطان مندش.

فيما يلعب الشباب بالتشكيل التالية:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: فواز الصقور، علي البليهي، ويسلي هوديت، سعد بالعبيد

خط الوسط: محمد الثاني، جوش براونهيل، ياسين عدلي، فنسنت سيرو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله، يانيك كاراسكو

ويستعد الهلال لمواجهة الشباب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة

