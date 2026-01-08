مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

1 0
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

طاقم تحكيم مصري يثير الجدل قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

08:45 م 08/01/2026 تعديل في 09:01 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أمين عمر
  • عرض 5 صورة
    الحكم المصري أمين عمر
  • عرض 5 صورة
    الحكم المصري أمين عمر
  • عرض 5 صورة
    أمين عمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير مغربية عن آخر تطورات المواجهة الحاسمة والتى ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكاميرون في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبحسب صحيفة "هسبورت" فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقدمت بشكوي رسمية إلى الاتحاد الإفريقي "الكاف"، على خلفية التأخر في الكشف عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير المواجهة الحاسمة بين أسود الأطلس ونظيره الكاميروني، المقررة مساء غد الجمعة ضمن دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأكدت الصحيفة أن عدم الإعلان عن هوية الحكام إلى حدود الساعات الأخيرة قبل مباراة من هذا الوزن القاري، يعد خروجاً عن الأعراف التنظيمية المعمول بها في المنافسات الكبرى.

وشددت "هسبورت" على أن هذا الغموض التنظيمي يثير تساؤلات مشروعة حول تدبير الجوانب اللوجستية والتحكيمية، كما يربك تحضيرات المنتخب المغربي قبل مواجهة مصيرية، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة احترام مبادئ الشفافية وحسن البرمجة.

وكانت بعض التقارير تداولت أسماء طاقم التحكيم المحتمل لقيادة المباراة، والذي يأتي على رأسه الحكم المصري أمين عمر، بمساعدة مواطنيه محمود أبو الرجال وعادل البنا، إلى جانب الحكم الكونغولي جان جاك نادالا كحكم رابع، لكن "هسبورت" أكدت أن هذه التعيينات لم تعلن بشكل رسمي بعد، ولم يتم إشعار الجامعة الملكية المغربية بها إلى حدود الآن.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الكاميروني غداً الجمعة، على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط، لحساب دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية 2025 قمة المغرب والكاميرون تحكيم مصري لقمة المغرب والكاميرون مباراة المغرب والكاميرون موعد مباراة المغرب والكاميرون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
شئون عربية و دولية

بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو
مصراوي ستوري

"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
أخبار مصر

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
بإطلالة ملكية.. لماذا اختارت رحمة رياض القماش المخملي؟
الموضة

بإطلالة ملكية.. لماذا اختارت رحمة رياض القماش المخملي؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع