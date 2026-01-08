كشفت تقارير مغربية عن آخر تطورات المواجهة الحاسمة والتى ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكاميرون في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبحسب صحيفة "هسبورت" فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقدمت بشكوي رسمية إلى الاتحاد الإفريقي "الكاف"، على خلفية التأخر في الكشف عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير المواجهة الحاسمة بين أسود الأطلس ونظيره الكاميروني، المقررة مساء غد الجمعة ضمن دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأكدت الصحيفة أن عدم الإعلان عن هوية الحكام إلى حدود الساعات الأخيرة قبل مباراة من هذا الوزن القاري، يعد خروجاً عن الأعراف التنظيمية المعمول بها في المنافسات الكبرى.

وشددت "هسبورت" على أن هذا الغموض التنظيمي يثير تساؤلات مشروعة حول تدبير الجوانب اللوجستية والتحكيمية، كما يربك تحضيرات المنتخب المغربي قبل مواجهة مصيرية، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة احترام مبادئ الشفافية وحسن البرمجة.

وكانت بعض التقارير تداولت أسماء طاقم التحكيم المحتمل لقيادة المباراة، والذي يأتي على رأسه الحكم المصري أمين عمر، بمساعدة مواطنيه محمود أبو الرجال وعادل البنا، إلى جانب الحكم الكونغولي جان جاك نادالا كحكم رابع، لكن "هسبورت" أكدت أن هذه التعيينات لم تعلن بشكل رسمي بعد، ولم يتم إشعار الجامعة الملكية المغربية بها إلى حدود الآن.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الكاميروني غداً الجمعة، على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط، لحساب دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.