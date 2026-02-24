يورتشيتش أعلن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

بيراميدز يطالب باستبعاد حكم الفيديو قبل المباراة بساعات.. ما السبب؟

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد المحلة.

وجاء تشكيل بيراميدز ضد غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حامد حمدان - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: مروان حمدي