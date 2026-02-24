إعلان

المخابرات الأمريكية تطلق قناة للتواصل مع المتظاهرين الإيرانيين

كتب : محمود الطوخي

08:58 م 24/02/2026

سي آي أيه

نشرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" الثلاثاء، دليلا باللغة الفارسية لمساعدة الإيرانيين على التواصل مع الوكالة إلكترونيا بشكل آمن.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تجدد الاحتجاجات الطلابية التي تعيد إشعال فتيل الاضطرابات المدنية في مختلف أنحاء البلاد.

وخلال الاحتجاجات التي اجتاحت المدن والمحافظات الإيرانية في يناير الماضي، قطعت السلطات خدمة الإنترنت بشكل كامل في أرجاء البلاد.

ويوفّر الدليل التقني الذي أطلقته المخابرات الأمريكية،، وسيلة لفتح قنوات اتصال مع مصادر خارج إيران والإبلاغ عن الأحداث الميدانية، مما يساهم في كسر التعتيم المعلوماتي الذي تحاول طهران فرضه على المجريات الداخلية.

تزايدت حدة التقارير الواردة من الداخل الإيراني منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث أفادت المعلومات بقيام قوات الباسيج بالاعتداء على الطلاب المتظاهرين بعنف مفرط في الحرم الجامعي.

واستخدمت القوات الغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء ورذاذ الفلفل، بالإضافة إلى الصواعق الكهربائية والسكاكين لفض التجمعات الطلابية.

وتزامن ذلك مع قيام الحكومة الإيرانية بتنظيم مسيرات لمؤيديها تأييدا للحرس الثوري في محاولة إظهار جبهة داخلية متماسكة.

تحدي السلطة الإيرانية

وأظهرت لقطات قيام مجموعات من الطلاب بحرق أعلام الحكومة الرسمية وسط الساحات العامة في تحدٍ صارخ للسلطات.

وردد المتظاهرون هتافات علنية تطالب برحيل النظام، حيث تعالت صرخاتهم بعبارة "الموت للجمهورية الإسلامية".

