ننشر أسماء الوفيات والمصابين في حادث ميكروباص ترعة المنيا -صور

أجرى اللواء هاني رشاد محافظ السويس جولة تفقدية داخل الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لمتابعة انتظام العمل وآليات التنسيق بين الجهات المختلفة.

والمحافظ آليات العمل داخل الشبكة واستقبال الشكاوى والتعامل الفوري مع الحدث، وجاهزية فرق العمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة .

وأكد المحافظ على أهمية التكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة مشددًا على ضرورة المتابعة اللحظية للأحداث وتفعيل منظومة التواصل بين الأحياء والمديريات الخدمية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة عمل تجربة عملية تدار من الشبكة الوطنية لأي أزمة بالتنسيق مع غرف العمليات الأخري، موجها باستمرار التدريب ورفع كفاءة العاملين بالشبكة الوطنية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية والتعامل الاحترافي مع مختلف المواقف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علام نائب المحافظ وأحمد وزيري السكرتير العام واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد واللواء هاني تمام مستشار المحافظ للشبكة الوطنية، كما رافق المحافظ اللواء محمد مصطفي توفيق قائد قطاع السويس وجنوب سيناء لمدارس التأسيس العسكري، والعميد خالد فتحي شندي المستشار العسكري للمحافظة.