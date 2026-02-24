إعلان

مسلحون يقتلون 6 رجال شرطة ومدنيا خلال هجومين بشمال غرب باكستان

كتب : مصراوي

08:55 م 24/02/2026

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيشاور- (أب)

قالت السلطات الباكستانية إن مسلحين نفذوا هجوم على سيارات للشرطة، مما أسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة ومدني في شمال غرب البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول بالشرطة كامران خان إن المشتبه بهم نصبوا كمينا لسيارة شرطة، وقتلوا شرطي في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا. وعندما وصلت تعزيزات الشرطة بعد دقائق، شنوا هجوما آخر وقتلوا خمسة رجال شرطة آخرين ومدنيا.

وفي حادث منفصل اليوم الثلاثاء، فجر انتحاري عبوة ناسفة في مركز للشرطة في منطقة بوكور بإقليم البنجاب الشرقي، مما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة أربعة آخرين، وفقا لمسؤول الشرطة شاهزاد رفيق.

ولم يقدم رفيق المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول إن الضباط ما زالوا يحققون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، التي زادت وتيرتها في باكستان خلال الأشهر الأخيرة.

وأدان الرئيس آصف على زرداري الهجمات في كوهات وبوكور ، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم مسلح الشرطة الباكستانية مقتل 6 رجال شرطة السلطات الباكستانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي
دراما و تليفزيون

كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي
كواليس مبهجة تجمع عبلة كامل وياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي في إعلان رمضاني
دراما و تليفزيون

كواليس مبهجة تجمع عبلة كامل وياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي في إعلان رمضاني
"ألفاظ خارجة وانفعال ماجد المصري".. في رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

"ألفاظ خارجة وانفعال ماجد المصري".. في رامز ليفل الوحش"
عزة فهمي: "بناتي أغلى مجوهراتي".. والعمل بـ"جنيه" كان أول دروس النجاح
أخبار وتقارير

عزة فهمي: "بناتي أغلى مجوهراتي".. والعمل بـ"جنيه" كان أول دروس النجاح
إلى أي مدى تضغط الأموال الساخنة على استقرار الجنيه؟
اقتصاد

إلى أي مدى تضغط الأموال الساخنة على استقرار الجنيه؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان