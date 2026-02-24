مسلحون يقتلون 6 رجال شرطة ومدنيا خلال هجومين بشمال غرب باكستان

بيشاور- (أب)

قالت السلطات الباكستانية إن مسلحين نفذوا هجوم على سيارات للشرطة، مما أسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة ومدني في شمال غرب البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول بالشرطة كامران خان إن المشتبه بهم نصبوا كمينا لسيارة شرطة، وقتلوا شرطي في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا. وعندما وصلت تعزيزات الشرطة بعد دقائق، شنوا هجوما آخر وقتلوا خمسة رجال شرطة آخرين ومدنيا.

وفي حادث منفصل اليوم الثلاثاء، فجر انتحاري عبوة ناسفة في مركز للشرطة في منطقة بوكور بإقليم البنجاب الشرقي، مما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة أربعة آخرين، وفقا لمسؤول الشرطة شاهزاد رفيق.

ولم يقدم رفيق المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول إن الضباط ما زالوا يحققون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، التي زادت وتيرتها في باكستان خلال الأشهر الأخيرة.

وأدان الرئيس آصف على زرداري الهجمات في كوهات وبوكور ، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.