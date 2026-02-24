"بيتكوين" تواصل نزيف خسائرها وتهبط تحت الـ 65 ألف دولار اليوم

واصلت عملة الـ"بيتكوين" الأوسع انتشارا بين العملات المشفرة خسائر طائلة لتهبط تحت الـ 65 ألف دولار خلال تعاملات اليوم وسط زيادة حالة عدم اليقين من الضربة الأمريكية لإيران.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب لتداول أسعار العملات المشفرة،ـ فإن عملة البيتكوين انخفضت بنحو 0.7% خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى 64.4 ألف دولار.

كانت عملة البيتكوين خلال العام الماضي قفزت إلى مستوى قياسي إلى نحو 127 ألف دولار قبل أن تتراجع بقوة وسط ضبابية الأوضاع الجيوسياسية الدولية واتجاه المستثمرين الأجانب لتخفيف استثماراتهم في الأصول ذات المخاطر المرتفعة.