حمزة عبد الكريم ومحمد فضل يزوران مستشفى الناس

كتب : هند عواد

07:27 م 24/02/2026

كتبت - هند عواد:
زار حمزة عبد الكريم، لاعب فريق "الرديف" بنادي برشلونة ومحمد فضل، لاعب الأهلي السابق، مستشفى الناس.
ونشر الحساب الرسمي لمستشفى الناس، على موقع تبادل المصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو للثنائي حمزة عبد الكريم ومحمد فضل.

وظهر حمزة عبد الكريم رفقة أحد الأطفال المرضى، وقال فضل: "مستشفى الناس لكل الناس، أنا جيت في أحلى أيام السنة، ربنا يكرم كل الدكاترة والقائمين على هذا الصرح".

مستشفى الناس حمزة عبد الكريم محمد فضل

