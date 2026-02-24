حمزة عبد الكريم ومحمد فضل يزوران مستشفى الناس

كتبت - هند عواد:

زار حمزة عبد الكريم، لاعب فريق "الرديف" بنادي برشلونة ومحمد فضل، لاعب الأهلي السابق، مستشفى الناس.

ونشر الحساب الرسمي لمستشفى الناس، على موقع تبادل المصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو للثنائي حمزة عبد الكريم ومحمد فضل.



وظهر حمزة عبد الكريم رفقة أحد الأطفال المرضى، وقال فضل: "مستشفى الناس لكل الناس، أنا جيت في أحلى أيام السنة، ربنا يكرم كل الدكاترة والقائمين على هذا الصرح".