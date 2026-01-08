مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

1 0
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. ريال مدريد ضد أتليتكو.. 1-0

كتب - يوسف محمد:

08:44 م 08/01/2026 تعديل في 09:16 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (9)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وإشبيلية (4)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (7)
  • عرض 10 صورة
    تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتليتكو.. عقدة أوروبية مستمرة
  • عرض 10 صورة
    مباراة ريال مدريد وأتليتكو (3)_6
  • عرض 10 صورة
    مباراة ريال مدريد وأتليتكو (3)_5
  • عرض 10 صورة
    مباراة ريال مدريد وأتليتكو (1)_2
  • عرض 10 صورة
    مباراة ريال مدريد وأتليتكو (2)_3
  • عرض 10 صورة
    مباراة ريال مدريد وأتليتكو (4)_8

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره أتليتكو مدريد اليوم 8 يناير الجاري، في إطار منافسات كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإنماء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديجر، كاريراس

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو، جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: فيدريكو فالفيردي يسجل الهدف الأول لريال مدريد في مرمى أتليتكو.

الدقيقة 10: سيطرة على الكرة من لاعبي ريال مدريد في منتصف الملعب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد وأتليتكو كأس السوبر الإسباني بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد السوبر الإسباني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
أخبار مصر

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
زووم

بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات
رياضة عربية وعالمية

"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات
نجيب ساويرس: التضييق على الحريات سيقتل الإبداع
أخبار مصر

نجيب ساويرس: التضييق على الحريات سيقتل الإبداع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع