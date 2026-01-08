"بعد إصابته أمام بنين".. محمد حمدي يستعد للسفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة

يلاقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره أتليتكو مدريد اليوم 8 يناير الجاري، في إطار منافسات كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإنماء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديجر، كاريراس

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو، جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: فيدريكو فالفيردي يسجل الهدف الأول لريال مدريد في مرمى أتليتكو.

الدقيقة 10: سيطرة على الكرة من لاعبي ريال مدريد في منتصف الملعب.